A renderlo noto sono stati Giampietro Bara, dottore agronomo e Salvatore Agliata, dottore forestale, ai quali è stato affidato il monitoraggio del verde urbano orceano.

Il verde urbano di Orzinuovi è in buone condizioni

“Orzinuovi è uno dei pochissimi comuni bresciani con un valore di patrimonio arboreo importantissimo con le sue piu di 3000 piante. Piante che presentano delle criticità piu’ o meno rilevanti” ha sottolineato Salvatore Agliata, durante l’incontro organizzato venerdì dal “Gruppo Partecipiamo”.

Dati della prima fase

Lo studio fatto su 1070 piante ha identificato 100 esemplari che presentano delle criticità particolari, che hanno reso necessaria un’analisi strumentale. E’ stato così analizzato l’aspetto biologico, valutata la vitalità e alla fine verificato il danno presente sulle piante. Dal campione solo il 26 % è risultato appartenere alla classe D, quindi abbattute ma prontamente sostituite, il 42% appartenere alla classe C e quindi in buone condizioni.

Il principale colpevole sarebbe la carie da funghi rilevata sul 64% , in genere da ferita, altre cause sarebbero le infezioni del taglio di potatura non trattate, vecchie ferite dovute anche ad incidenti. Lo stato generale degli alberi è comunque buono e non sono state rilevate problematice particolari.

