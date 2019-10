Il traguardo di Esterina Aquilini: 101 anni per la travagliatese. Donna di carattere e grande spirito, ha una memoria di ferro e vive nella sua amata casa.

Il traguardo di Esterina Aquilini: 101 anni per la travagliatese

Una donna di carattere e grande spirito. Esterina Aquilini, detta “Lucia”, ha compiuto oggi, giovedì, 101 anni, circondata dall’affetto di tutta la famiglia. “Una famiglia longeva – ha raccontato il figlio Giovanni Lorini – Basti pensare che la sorella Marì ha appena spento 103 candeline”. Una vita trascorsa in maniera agiata e ricca di soddisfazioni. Dopo il matrimonio nel 1943 ha seguito il marito in macelleria, dove si è occupata della cassa, proseguendo fino al 1986. In parallelo, si è aggiunta anche la gestione di una forneria in paese.

Nata nel 1918, la decana ha tuttora una memoria, come si suol dire, di ferro. Godendo di ottima salute, la centenaria vive nella sua amata casa, assaporando la sua sana indipendenza e autonomia. E quando si nomina la badante, la centenaria puntualizza: “Ce l’ho, ma solo per la compagnia”. A Travagliato è considerata un vero pilastro: tutti la conoscono per la sua serenità e positività contagiosa. Un punto di riferimento per la famiglia e per la comunità, instancabile lavoratrice, mamma e nonna sempre presente.

Il servizio completo sul numero di Chiariweek di domani, venerdì, in edicola.

TORNA ALLA HOME PAGE