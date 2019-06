Il Tar dà ragione al Comune, Tir banditi dal centro storico di Bagnolo Mella.

Ricorso respinto

Dopo cinque anni di polemiche i giudici mettono un punto fermo: il traffico pesante bandito dal centro storico di Bagnolo Mella continuerà a transitare in via Porzano e in via Urne.

E’ stata questa la decisione del Tar di Brescia che ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti per l’annullamento dell’ordinanza del 2014, dando ragione al Comune di Bagnolo Mella.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 7 giugno.

TORNA ALLA HOME PAGE