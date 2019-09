L’obiettivo della famiglia è ricordare il figlio attraverso un gesto d’amore e aiutando chi deve affrontare difficoltà.

Il sorriso di Christian vivrà

Il sorriso di Christian Corso, il bambino di Bagnolo Mella scomparso nel 2017 a soli 3 anni, continuerà a vivere.

I suoi genitori, Nando e Carmela, hanno infatti deciso di destinare ai Lions di Dello una parte dei fondi raccolti al memorial intitolato al figlio con l’obiettivo di addestrare un cane labrador da donare a una persona ipovedente, per renderla autonoma nelle attività quotidiane.

“Se i grandi e dolci occhi di Christian non possono più vedere il mondo, qualcuno che è stato privato della vista potrà vivere con più serenità se al suo fianco ci sarà un cane guida – ha commentato la mamma del piccolo Christian, Carmela – E’ un gesto d’amore per ricordare Christian e al tempo stesso per aiutare chi tutti i giorni deve affrontare delle difficoltà”.

