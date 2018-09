Il saluto di Chiari al maggiore Stefano Giovino. Questa mattina si è tenuto l’incontro con i rappresentanti delle associazioni d’Arma, il sindaco e il monsignore.

Il saluto di Chiari al maggiore Stefano Giovino

Questa mattina alla sede delle associazioni d’Arma si è tenuto il saluto al maggiore Stefano Giovino che lascia fra pochi giorni la compagnia dei carabinieri di Chiari. Dopo diversi anni in città partirà infatti per un nuovo incarico di comando alla compagnia di Brindisi. Presenti i rappresentanti delle associazioni d’Arma, il presidente del sodalizio dei carabinieri Michele Pelosi, Lucio De Martino, alcuni esponenti dell’Arma, tra i quali il comandante Davide D’Aquila, e anche monsignor Rosario Verzeletti, prossimo al pensionamento.

Il sindaco Massimo Vizzardi ha ringraziato il maggiore Giovino per i 4 anni trascorsi sul territorio e per il servizio prestato, in momenti anche difficili per la comunità.