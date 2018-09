Il Pralboino dona le sue divise ai ragazzi dell’Uganda

Il Pralboino dona le sue divise ai ragazzi dell’Uganda. Il Gsd Pralboino infatti nei mesi scorsi ha sposato il progetto di Voica Onlus, il gruppo di Volonariato delle madri Canossiano, impegnato da anni in Uganda nel piccolo villaggio dove sorge una scuola che accoglie centinaia di ragazzi. E il calcio tra i bambini e ragazzi è lo sport che va per la maggiore. Per questo a luglio il presidente e la società hanno consegnato nelle mani dei volontari che sarebbero partiti per l’Africa i completi azzurri per la gioia dei ragazzi.

Il racconto di questa esperienza sul Manerbioweek in edicola