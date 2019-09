Don Gianni Mondini ha terminato il suo ministero.

Il parroco di San Rocco a Palazzolo saluta i suoi fedeli

“Don Gianni ha concluso il ministero di parroco affidatogli dal vescovo Giulio nel 2005 – hanno spiegato i responsabili dell’oratorio di San Rocco – Tanti sono stati battezzati, si sono sposati, confessati da lui in questi anni. Portiamo nel cuore questi 14 anni di cammino fianco a fianco e lo ringraziamo”. Nelle prossime settimane sarà organizzata la festa di saluto. L’amministrazione parrocchiale è stata affidata a don Alessandro Gennari: nel frattempo, in attesa di provvedere alla cura pastorale con una nuova nomina, reggerà le Parrocchie di san Paolo in san Rocco e san Giuseppe Lavoratore in Palazzolo sull’Oglio.

Oggi il saluto di don Cittadini

Oggi, invece, la comunità di San Giuseppe ha salutato il parroco don Claudio Cittadini. Per lui inizia una nuova avventura a a Salò.

