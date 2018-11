Il dellese Bruno Andreoletti si è classificato secondo nel concorso nazionale “Mastro Panettone”.

Premiato Bruno Andreoletti

Il 31enne dellese Bruno Andreoletti è arrivato secondo al concorso nazionale «Mastro Panettone», un evento che riunisce maestri pasticceri provenienti da tutta Italia per scegliere il panettone artigianale più buono d’Italia.

Una grande soddisfazione per il giovane che svolge la sua attività tra Offlaga e Brescia:” E’ stata per me una grandissima soddisfazione. Anche perché la parte dei prodotti lievitati è la mia passione. Essere premiato in questo campo è motivo per me di grande orgoglio e mi ha dato una grande gioia”.

