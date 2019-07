Il nuovo ponte sulla A21 prende forma: lavori in corso in autostrada, nei pressi di Montirone. Gli operai stanno portando avanti le operazioni per installare il monolite lungo 65 metri.

Pesa 300 tonnellate ed è lungo 65 metri. Si tratta del nuovo ponte che attraversa l’autostrada A21, all’altezza di Montirone. Gli operai sono al lavoro, con gru e automezzi, per installare la gigantesca opera. L’autostrada resterà infatti bloccata fino alle 10 di domani mattina, domenica, da Manerbio a Brescia Sud in entrambe le direzioni per permettere lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

La posa a un anno e mezzo dal tragico incidente

Dopo un anno e mezzo dal tragico incidente del 2 gennaio 2018, Montirone è pronta a riavere il “suo” ponte. L’incubo cominciato con la drammatica morte di un’intera famiglia francese e proseguito con la demolizione può dirsi quasi finito. La posa è un’operazione complessa che richiederà, oltre che l’impiego di due enormi gru, diverse ore di lavoro, ma da domani la Bassa avrà un nuovo ponte sulla A21 e anche i Comuni limitrofi potranno tirare un sospiro di sollievo e tornare alla normale viabilità.

