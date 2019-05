Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola con tante notizie, servizi esclusivi, interviste e fatti di cronaca dal Sebino alla Bassa, passando per l’Oglio e la Franciacorta.

Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola

Dal servizio con i danni causati dal maltempo e i due morti a Urago, passando per il progetto per eliminare i passaggi a livello a Iseo, fino all’assoluzione del sindaco Antonella Podavitte e al tentato omicidio di Provaglio. In prima pagina anche la questione del Bosco di Lorenzo e un’intervista esclusiva a un esorcista clarense. Infine, tutte le indicazioni per la maxi evacuazione di Adro ed Erbusco in vista delle operazioni per far brillare la bomba bellica ritrovata in un campo.

TORNA ALLA HOME