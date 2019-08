Il nuovo numero di Chiariweek è in edicola. Da questa mattina è disponibile la nuova edizione del settimanale della Bassa e della Franciacorta.

ChiariWeek in edicola

Una notizia ha sconvolto fortemente la Franciacorta e la Bassa. Martedì mattina ha perso la vita don Ettore Piceni, sacerdote di Lodetto di Rovato. Il prete era uscito per un giro in bici con un amico, ma un malore gli è stato fatale.

Incredibile e da pelle d’oca è invece la storia di Marco Piccinelli, 13enne di Capriolo che ha espresso al Pontefice la sua voglia di ricominciare a camminare dopo un incidente che lo ha reso invalido. Una domenica che sembrava come tutte le altre è però suonato il telefono: “Pronto, sono Papa Francesco”.. ha detto il Santo Padre dall’altro capo della cornetta.

A Cazzago invece sono tutti piombati nel dolore per la morte di Angelo Orizio, mentre sono in tantissimi i giovani che invece di andare in vacanza hanno scelto di andare in missione. Abbiamo raccolto le loro testimonianze in un servizio speciale.

