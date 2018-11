Il bel gesto del presidente dell’associazione “Amici della Capanna” Antonio Abbiati.

Il Natale a Urago si festeggia nell’ex Canonica comprata all’asta

Il presidente del sodalizio che ogni anno organizza le festività in paese ha comprato all’asta l’ex Canonica situata accanto alla chiesa parrocchiale. Ma non solo, ha deciso di donare alla Parrocchia il vano caldaia dell’immobile, visto che l’impianto che riscalda l’interno della chiesa è situato all’interno dello storico edificio. La caldaia non poteva essere riparata perché collocata in un immobile all’asta e le Messe l’anno scorso (ma anche quest’anno) nei mesi invernali sono state celebrate in oratorio.

L’intervista al presidente Abbiati è pubblicata sul numero di ChiariWeek in edicola da domani venerdì 30 novembre.

