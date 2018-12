Il museo civico di Manerbio apre alla tecnologia: grazie agli studenti del Pascal la struttura è diventata 2.0.

La tecnologia diventa una chiave per aprire il museo civico al mondo degli adolescenti. Per ora ce n’è solo una, ma presto tutte le teche del museo saranno dotate di un’etichetta elettronica a cui basterà avvicinare il proprio smartphone. Sullo schermo si aprirà automaticamente una pagina web con fotografie e descrizioni dei reperti. «Una realtà aumentata che non potrebbe essere rappresentata fisicamente – hanno spiegato gli ideatori del progetto, gli studenti dell’istituto Pascal di Manerbio – Realizzeremo anche un filmato sulla storia del museo civico da proiettare all’ingresso».

