Muro d’arrampicata

Una bellissima festa, organizzata dal Cai Manerbio (Club alpino italiano – sottosezione di Manerbio) per festeggiare insieme i 30 anni del Muro d’arrampicata.

Tanti ne sono passati infatti dall’apertura del muro d’arrampicata, una struttura indoor che dal 1989 è situata all’interno della palestra di piazza Aldo Moro.

E per celebrare questo compleanno dunque si è deciso di fare una bella festa mettendo, tra le altre cose, a disposizione una struttura mobile che è stata presa letteralmente d’assalto anche da tantissimi ragazzi e bambini. “Non ci aspettavamo tutto questo successo, siamo davvero contenti di come è andata la festa – ha commentato Guido Minini, uno dei responsabili – Anche perché c’erano diverse incognite tra le quali il meteo e il fatto che per noi fosse la prima festa. Invece è filato tutto liscio. E’ stato bello vedere tante famiglie e tanti bambini cimentarsi nell’arrampicata”.

