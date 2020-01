Il Mercato Europeo a Pasqua si farà o no? Problemi di fede e sicurezza, ma anche legati al turismo. Sentite tutte le campane, la decisione verrà presa nei prossimi giorni.

Il Mercato Europeo nel week end di Pasqua e Pasquetta fa polemica a colpi di lettere firmate dalla parrocchia, pareri sulla sicurezza depositati dalla Polizia Locale, raccolte di motivazioni scritte dei commercianti e una riunione per cercare di fare il punto sulla complessa situazione venuta a crearsi a seguito dell’approvazione (tramite delibera di Giunta numero 207 del 28 novembre) del calendario delle fiere e delle sagre per il 2020.

Il documento in questione prevede infatti che il Mercato Europeo (organizzato da Fiva Confcommercio, che presenta ai Comuni interessati un calendario di date prefissato), manifestazione di respiro internazionale che da anni porta a Iseo bancarelle, stand e un’area food molto apprezzata dai migliaia di turisti e visitatori che affollano il centro per un intero week end, si svolga dal 10 al 13 aprile, ovvero dal Venerdì Santo al lunedì di Pasquetta. La concomitanza con la Pasqua ha suscitato diverse perplessità

Fede e sicurezza

Da una parte c’è la parrocchia guidata da don Giuliano Baronio che, con l’appoggio dei sacerdoti di Iseo e frazioni, ha protocollato una lettera in Comune stigmatizzando la scelta di organizzare la manifestazione proprio nei giorni più sacri della cristianità e chiedendo di ripensare all’iniziativa e di anticiparla o posticiparla.

Ma non si tratta solo di un problema di fede. Da parte sua, il comandante della Polizia Locale Giovanni Peroni ha protocollato un documento che sottolinea le problematiche relative alla viabilità e ai parcheggi.

Progetto Iseo ha depositato un’interpellanza

Non poteva mancare la voce di Progetto Iseo, che ha depositato un’interpellanza puntando l’attenzione anche al tema del turismo e del commercio, che invece di sfruttare due occasioni di visibilità (Pasqua e Mercato Europeo) si vedrebbe concentrare tutto in un unico week end.

Il Mercato Europeo si farà oppure no?

“Ci siamo già messi in contatto con Fiva Confcommercio – ha dichiarato il sindaco Marco Ghitti – Si tratta di capire se, annullando l’evento di quest’anno, perderemmo poi la possibilità di riproporlo nei successivi. Anche perché alcuni Comuni del lago avevano già espresso il loro interessamento ad accogliere la manifestazione. Ci siamo attivati tramite alcuni rappresentanti dei commercianti per raccogliere opinioni e motivazioni scritte con pro e contro, in modo da avere il quadro completo della situazione. Abbiamo già parlato con il parroco: per quanto riguarda il Venerdì Santo c’è stato un fraintendimento, in quanto la manifestazione comincia sabato. Il 10 aprile sarà solamente il giorno utile per montare le bancarelle e ci sarà silenzio assoluto. Per quanto concerne l’ordine pubblico, infine, avremo a disposizione tutti gli stuart di cui avremo bisogno per la sicurezza dell’evento. A fronte anche del parere dei commercianti, si tratta di decidere in questi giorni se dire sì o no”.

