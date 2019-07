Il maltempo non ha fermato Villachiara in Fermento.

Domenica è calato il sipario sulla festa Villachiara in Fermento. L’evento si è articolato in quattro giorni al Centro Sportivo Cervi di Villachiara, e la voglia e l’entusiasmo degli organizzatori non si sono fermati nemmeno di fronte maltempo. La festa è iniziata giovedì con l’opening party di DJ Space, per poi continuare venerdì con le esibizioni degli Endrigo, Dhole e Gamaar, sabato invece la pioggia non ha bloccato la musica dei 16 Barre, Unkd e Mr Kast, che hanno suonato all’interno della palestra villaclarense, e infine Gek Franceschetti e The Vibe Experience hanno chiuso ieri sera, domenica, la seconda edizione della manifestazione.

