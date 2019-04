Il maltempo blocca la giornata scodinzolante al Laghetto di Scarpizzolo.

Evento annullato a San Paolo

“”Solo il tempo ci potrà fermare”. Queste erano state le parole del sindaco di San Paolo Giancarla Zernini, dopo le polemiche relative alla giornata scodinzolante al Laghetto di Scarpizzolo. L’evento lo scorso anno infatti si era concluso con una multa per il gruppo cinofilio verolese, pagata poi proprio dal primo cittadino di San Paolo.

Oggi tutto era pronto per questa nuova edizione della giornata scodinzolante, con gli studenti della primaria, la Protezione Civile di Barbariga e il gruppo cinofilo verolese per imparare ad affrontare l’emergenza e la ricerca in superficie. L’occasione dunque per condividere un momento formativo e dimostrativo che purtroppo però non c’è stata perché il brutto tempo ha avuto la meglio. “Ci spiace molto che la giornata sia saltata – hanno commentato i volontari del gruppo cinofilo verolese – Ringraziamo il sindaco per averci coinvolti in questa bellissima giornata che speriamo di rifare in un secondo momento”.

