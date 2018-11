Il Leo Club Chiari “Le Quadre” ha donato 8mila euro alla cooperativa “La scotta”. Sarà acquistato un pulmino per il trasporto dei ragazzi disabili.

La donazione del Leo Club

Avevano organizzato una meravigliosa festa in Villa Mazzotti, l’avevano chiamata “The great night” e grande lo era stata davvero. I ragazzi del Leo Club Chiari “Le Quadre” hanno consegnato ufficialmente, questa mattina in Villa, l’assegno pari a 8mila euro, i proventi dell’evento. L’hanno affidato nelle sapienti mani della cooperativa “La scotta” di Capriolo affinché questa possa portare a segno l’obiettivo che si erano prefissati i ragazzi ovvero l’acquisto di un pulmino per lo spostamento dei disabili. La cerimonia è stata molto sentita e partecipata. Presente, oltre ai Leo, anche il sindaco di Chiari, Massimo Vizzardi e una rappresentanza dei Lions.

