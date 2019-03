Tutti hanno un ricordo particolare dell’adolescenza e dei primi anni della giovinezza.

Quello delle serate passate con gli amici a divertirsi, le prime cotte, i primi baci e le prime follie.

La passeggiata nel viale dei ricordi del Kalua

Per tanti della Bassa (e non solo) questi ricordi hanno tutti un nome: Kalua, o Kaluà, la discoteca di via Adua che è stata centro di incontro, aggregazione ed «emancipazione» di più e più generazioni, dagli anni ’60 fino all’inizio del 2000, per tutta la Bassa bresciana e non solo.

Dal liscio al rock più puro, fino alla disco house, il Kalua, ne ha viste davvero di ogni.

E anche le coppie che durano da oltre 30 anni che si sono conosciute lì hanno deciso di raccontarci la loro storia.

