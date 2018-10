Per l’associazione fans club Nomadi di Roccafranca è stata una giornata importante quella di domenica. Organizzata per festeggiare i suoi primi 15 anni di costituzione associativa. Un anniversario che è stato soprattutto, un momento di allegria, condiviso, insieme agli amici del fans club di Casalbuttano e di Treviso.

Sono stati una sessantina i partecipanti

“E’ sempre bello incontrarsi e poter condividere questi momenti”, ha detto il presidente del fans club Nomadi Roccafranca, Franco Tassoni .

15 anni di impegno e di passione, per un associazione che ha il merito attraverso l’amore per la musica, di creare eventi che siano occasione di aiuto a cause benefiche. Sono molti i progetti supportati dal club, negli ultimi anni, ma ce n’è uno in particolare che sta a cuore al gruppo. E’ l’associazione “Augusto per la vita”, alla quale è stata donata una parte del ricavato della giornata, che ha come scopo, quello di aiutare la ricerca oncologica.

Presenti all’evento, Cico Falzone chitarrista dei Nomadi, Rosanna Fantuzzi, presidente dell’associazione dedicata ad Augusto Daolio, cofondatore del gruppo musicale Nomadi.

