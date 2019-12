Il dolce sapore del Natale ha aperto le danze a Chiari. Una giornata tutta da vivere in centro con appuntamenti per grandi e piccini.

Dopo l’inaugurazione della nona mostra dei presepi in Villa Mazzotti di questa mattina, la festa è andata avanti. In piazza Zanardelli per tutto il giorno ci sono infatti state le bancarelle natalizie e i gonfiabili per i più piccoli. Protagonisti sempre i bambini che hanno preparato le loro letterine e le hanno imbucate nella cassetta rossa. Non sono mancati nemmeno i panettoni, le attività locali li hanno portati proprio in piazza con la loro bontà e genuinità. All’evento, organizzato da Comune e Pro Loco, hanno partecipato anche numerose associazioni. E se in piazza c’erano gli Alpini, nel Museo le Librellule hanno incantato tutti con le letture del Natale. Inoltre, il Corpo bandistico Pedersoli ha allietato tutti con le musiche tipiche del Natale.

Santa Lucia ha inoltre fatto i suoi saluti dalla finestra del Museo: si sta preparando per portare i doni ai più piccoli!

