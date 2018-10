A Bagnolo Mella giovedì sera si è parlato di controllo di vicinato e di sicurezza.

Controllo di vicinato

Una serata informativa ma anche un modo per portare dati alla comunità: questo il riassunto di quanto avvenuto giovedì sera a palazzo Bertazzoli, dove si è parlato di controllo di vicinato. “Abbiamo deciso di organizzare questa serata per sensibilizzare i cittadini rispetto a un controllo che non vuol essere una ronda ma una raccolta di informazioni – ha spiegato il sindaco Cristina Almici – Collaboriamo costantemente con le Forze dell’Ordine e l’obiettivo era fare una valutazione insieme”.

Alla serata, introdotto dall’assessore Riccardo Pasca, hanno partecipato il dottor Beaumont Bortone in rappresentanza della prefettura, il capitano della compagnia di Verolanuova Tedros Christian Comitti Berè e Paola Dall’Asta, referente Ancdv per Brescia e Provincia.

