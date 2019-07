Il Comune di Orzinuovi regala alla Caritas 14 biciclette mai reclamate: partiranno per l’Africa e saranno utili a chi ne ha bisogno per percorrere le lunghe distanze.

Il Comune di Orzinuovi dona le bici alla Caritas

Nessuno in 12 mesi le ha mai cercate o richieste e sono rimaste in giacenza nei magazzini della Polizia Locale in attesa di trovare un riutilizzo. Così l’Amministrazione e la Polizia Locale hanno deciso di regalarle alla Caritas: verranno portate dai missionari in Africa e donate a chi ne ha bisogno.

Il servizio completo si trova su Manerbio Week, in edicola oggi, venerdì 26 luglio

