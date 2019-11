Il Primo Luogetente Pasquale Stabile è diventato Cavaliere.

La sua carriera militare gli è valsa la nomina a Cavaliere dell’Ordine «al Merito della Repubblica Italiana».

Il Primo Luogotenente Pasquale Stabile ha ricevuto l’onorificenza a Brescia in occasione dei festeggiamenti delle Forze armate. Nato nel 1964 a Vernole (nella frazione di Strudà)in provincia di Lecce e residente a Bagnolo dal 1988, attualmente presta servizio a Cremona nel 10° Reggimento Genio Guastatori. A rendere completa e prestigiosa la sua carriera ci sono le diverse missioni alle quali ha partecipato in Somalia, Kosovo, Iraq, Libano e Afghanistan. «In questa nomina ho colto il riconoscimento di una carriera militare compiuta sempre col massimo impegno e con costante dedizione, cercando sempre di fare il mio dovere, con onore, coraggio e lealtà, avendo sempre bene in mente la formula del giuramento prestato tanti anni fa, cercando sempre di essere un esempio e un punto di riferimento per tutti, restando sempre fedele e coerente ai miei principi e ideali” ha commentato Stabile.

