Sei morti in A21: inaugurata la stele per ricordarli

La tragedia del 2 gennaio 2018 ha lasciato una profonda cicatrice in tutti noi. Una delle stragi stradali più sanguinose della nostra provincia: quel giorno sei persone persero la vita.

Ma Montirone non ha dimenticato e l’Amministrazione, proprio nel giorno e nell’orario di quel terribile incidente, ha deciso di inaugurare una stele commemorativa, in memoria delle vittime del tragico incidente stradale. Cinque di queste sei componevano la famiglia Kornatowski e i parenti di queste povere vittime sono arrivati direttamente dalla Francia per partecipare a questo toccante momento.

L’inaugurazione della stele

Presenti all’inaugurazione, oltre al consigliere regionale Floriano Massardi, le istituzioni militari e i sindaci di Poncarale, Bagnolo, Borgosatollo, Flero, San Zeno e Isorella. Oltre a quello, ovviamente di Montirone, Eugenio Stucchi, che ha ricordato le vittime di due anni fa.

“Cari amici, come pochi minuti fa… era il 2 gennaio del 2018.. si consumava la terribile tragedia che ha spezzato sei vite umane e ha trascinato nel barato della crisi e delle difficoltà la nostra comunità – le parole del sindaco di Montirone – Un’esperienza devastante per i congiunti delle vittime e, a cascata, per tutti coloro che a diverso titolo si trovarono a misurarsi con la chiusura del ponte. Oggi, nel nome delle vittime, siamo qui a celebrare il ritorno alla normalità, alla vita e al futuro: il cippo con i nomi non dovrà ricordare solo le persone, ma il farsi comunità della cittadinanza di Montirone. A voi tutti, insomma, il mio grazie più sentito e ai parenti, genitori e fratelli delle vittime, il mio abbraccio fraterno e il segno della condivisione del vostro lutto. Il nostro sgomento e il nostro dolore sono il vostro. Pregheremo con voi per i vostri cari e il loro ricordo continuerà ad albergare in ognuno di noi”.

