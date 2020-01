I segni del Natale, il concerto dell’Epifania e le borse di studio allietano Ospitaletto. Oggi pomeriggio Teatro Agorà gremito per l’evento annuale.

Emozione e tanti applausi questo pomeriggio al Teatro Agorà di Ospitaletto.

Accompagnate dalla musica del Corpo bandistico, si sono celebrate le premiazioni del concorso “I segni del Natale” e la consegna delle borse di studio ai più meritevoli.

I premiati per la Scuola dell’infanzia statale G.Tovini, per l’impegno, la creatività e i materiali utilizzati: sezione turchese, sezione verde bosco, sezione lilla, sezione rosa e sezione rossa.

Per la primaria il premio è andato alle classi 4a C e alla 1a B.

Per la secondaria il premio è andato alle classi 1a F e 1a B.

Terminata l’aggiudicazione dei premi per classe, si è passati agli elaborati dei singoli.

Per l’infanzia Paolo Savoldi e Benedetta Mensi.

Per la primaria Davide Cirelli, Elisa Cirelli, Marianna Teti e Giorgia Ferrari.

Per la secondaria Cristian Sarnico e Aurora Bini.

A chiudere il pomeriggio, intervallato dal consueto “Concerto dell’Epifania” del Corpo bandistico di Ospitaletto diretto dal maestro Luigi Duina, il riconoscimento degli studenti meritevoli durante l’anno scolastico 2018/2019.

Tutti i premiati: Sidney Sara Abrami, Lisana Balla, Alice Belleri, Chiara Micol Bettini, Lorenzo Delaini, Lisa Dotti, Irene Gionta, Leonardo Orizio, Alice Polonini, Greta Quaresmini, Valeria Scalvenzi, Francesca Vavasori, Monica Bignotti, Giulia Bortolaso,Diego Casanova, Cristina Cenedella, Elisa Forti, Gabriele Gionta, Gurjoat Kaur, Lorenzo Lombardi, Nicolò Mensi, Alice Pelati, Simone Pezzotti, Marco Rodella, Vittoria Sbardellati, Nicole Serioli, Cristian Stella, Camilla Tomasoni, Elisa Zavaglio e Veronica Zuccali.

Un plauso a Giacomo Gallina per i risultati conseguiti alla maturità e ad Andrea Vecchio per la laurea con lode in World Politics and International Relations.

L’articolo completo nell’edizione di ChiariWeek in uscita venerdì 17 gennaio.

