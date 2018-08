I cani passano… da sotto la rete a Chiari. I quattro zampe sollevano la rete in un punto poco visibile dell’area sgambamento e se la danno a gambe, anzi, a zampe!

Il parco Elettra conta dell’area sgambamento cani, un luogo dove quotidianamente si ritrovano tantissime persone. Un luogo dove i propri padroni possono per quale ora lasciare gli animali liberi di divertirsi e correre proprio perchè delimitato da una rete di sicurezza. Fatto sta che però, due buchi (e uno poco visibile) permettono ai cani di tutte le dimensioni di scappare da sotto la rete. Proprio sotto gli occhi dei loro proprietari. Questo potrebbe essere pericoloso in quanto negli spazi adiacenti si ritrovano numerose ragazzi a giocare soprattutto a calcio.

La segnalazione

Il probelma è stato segnalato da alcuni frequentatori abituati preoccupati per la fuga degli animali, ma anche per gli incidenti che potrebbero verificarsi. La questione è stata segnalata al consigliere Simonetta Marconi, con delega agli animali, e si punta a mettere in sicurezza la rete al più presto. Così che i cani possano tornare a giocare tranquilli nello spazio costruito appositamente per loro e anche i padroni possano essere più sereni.