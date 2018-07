La scomparsa

Kuma è scomparso nella giornata di martedì 24 luglio , verso le 12.30 dal Maneggio San Michele di Bassano Bresciano. Varie sono le ipotesi: che si sia allontanato e non riesca a ritrovare la strada di casa, sia stato rubato o, nella peggiore delle ipotesi, ucciso.

Ad oggi a nulla sono servite le ricerche per i campi e paesi limitrofi. Allertati gli enti competenti e affissi volantini per i paesi della bassa bresciana, I proprietari non si perdono d’animo e offrono una ricompensa a chi riporti Kuma a casa.

I bambini

Dalla scomparsa di Kuma tanti sono i disegni e i pensieri che i piccoli hanno fatto pervenire al maneggio nella speranza di un ritrovamento.

“I bambini sono tristi , preoccupati ma è forte in loro la speranza di riabbracciare il loro amico di gioco per questo contiamo sul vostro aiuto” le parole di Alessia Arcari proprietaria di Kuma.

Fedele amico e compagno di gioco Kuma è un pastore tedesco di due anni, linea “grigione” dal pelo nero, é un gigante buono che adora giocare a pallone, soprattutto nel ruolo di portiere, inseparabile dalla sua palla arancio e blu. Instancabile bodyguard trascorreva ogni momento della giornata con i bambini: dalle passeggiate a cavallo, ai giochi, alle merende.

Per chi avesse informazioni contatti Alessia Arcari al numero 3338271994