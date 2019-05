I bambini del Fasani di Bagnolo Mella a scuola di Polizia Stradale.

Fasani a braccetto con la Stradale

L’asilo Fasani, come ogni anno, ha ospitato gli agenti della Polizia Stradale di Chiari, Stefano Porcaro e Claudio Mastrototaro, per una lezione insieme ai bambini. Gli agenti hanno insegnato ai bambini le linee guida di come bisogna comportarsi in strada e dopo la lezione teoria, all’esterno dell’asilo, c’è stata anche una prova pratica con un percorso ad hoc. I bambini, molto contenti dell’iniziativa, hanno poi ricevuto al termine della giornata un attestato.

