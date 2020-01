Era uno stabilimento storico, un riferimento della progettazione e realizzazione di stampi. Ora, però, l’azienda di via Primo Maggio nata come Gp Stampi e da qualche anno passata sotto il Gruppo Brenta, ha chiuso i battenti.

Dopo la cessione, quella che era un’azienda solida e florida ha iniziato ad accusare dei problemi. Su una trentina di dipendenti, tutti operai specializzati, più della metà si sono licenziati. I restanti sono rimasti nello stabilimento, sperando in una ripresa che non è avvenuta. A inizio gennaio l’attività nello stabilimento si è fermata e i lavoratori sono stati messi in mobilità.

