La mattinata non inizia bene per i pendolari della linea Verona-Brescia-Treviglio-Milano. Un guasto tra le stazioni di Brescia e Rovato potrebbe causare ritardi anche di mezz’ora.

Guasto tra Brescia e Rovato

Ad annunciarlo è Trenord da proprio sito:

“Possibili ritardi fino a circa 30 minuti e variazioni a causa di un guasto agli impianti, di competenza RFI, che regolano la circolazione ferroviaria, tra le stazioni di Brescia e di Rovato. I tecnici sono al lavoro per risolvere il guasto lungo la linea. Prestare attenzione agli annunci e ai monitor nelle stazioni”.

Le altre direttrici

Meglio sulle altre direttrici dove si registrano comunque dei ritardi: sulla Bergamo-Milano e sulla Cremona-Treviglio, ritardi di 15-20 minuti per l’allungamento dei tempi di preparazione del treno. Sul Passante Treviglio-Milano-Varese, invece, il treno 23002 (GALLARATE 06:50 – VARESE 07:17) oggi non è stato effettuato per un intervento delle Autorità a bordo del treno in sosta a Busto Arsizio.

La situazione alle 8.52

Il treno 2059 (MILANO CENTRALE 08:25 – VERONA PORTA NUOVA 10:15) è partito e viaggia con 20 minuti di ritardo a causa dell’attesa del treno corrispondente.

Il treno 4897 (BRESCIA 07:56 – VERONA PORTA NUOVA 08:43) viaggia con 16 minuti di ritardo perché, per esigenze di circolazione nella stazione di DESENZANO DEL GARDA/SIRMIONE, è stato necessario dare precedenza ad un altro treno della direttrice.

Il treno 2056 (VERONA PORTA NUOVA 06:45 – MILANO CENTRALE 08:35) viaggia con 16 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

Il treno 2092 (VERONA PORTA NUOVA 06:55 – MILANO CENTRALE 08:45) viaggia con 23 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un guasto agli impianti che regolano la circolazione dei treni lungo la linea.

