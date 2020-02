Grande successo per la prima edizione della cena in maschera a Offlaga.

Cena in maschera a Offlaga

Grande successo per la prima edizione della cena in maschera, organizzata all’oratorio di Offlaga.

Torta fritta, balli e divertimento per tutti: un ottimo preludio alla grande festa di Carnevale di domenica prossima.

TORNA ALLA HOME PAGE