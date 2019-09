A Barbariga grande successo per la 16esima edizione della Fiera del Casoncello che si concluderà domenica.

Fiera del Casoncello

Si conferma un grande successo per la Fiera del Casoncello di Barbariga, che quest’anno è arrivata alla sua sedicesima edizione, e che ha avuto sempre come attrazione principe quella pasta ripiena che ha reso famoso il paese bassaiolo. La fiera, organizzata dalla Pro Loco e dal Comune barbarighese e che ha avuto il patrocinio della Provincia di Brescia, della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Brescia e dall’Associazione Comuni Terre Basse, si sta svolgendo all’interno del palatenda comunale e terminerà domenica in quella che sarà una giornata piena di eventi, come il raduno delle auto storiche del Gruppo Quinzano d’Oglio, il lancio dei paracadutisti, la gara nazionale di Morra realizzata dall’associazione La Compagnia della Morra di Barbariga, e le esibizioni serali della scuola di ballo Lab Ballet Asd e la serata danzante con l’orchestra Francesca Salmieri.

TORNA ALLA HOME PAGE