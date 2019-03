Grande successo per la decima edizione del Trofeo Festa della Donna – Memorial Cristina Alberti, corsa podistica organizzata dal Gruppo Podistico di Azzano Mella, in collaborazione con la Pro Loco, Brescia Running e CSI Brescia e patrocinata dal Comune Azzanese, e realizzata in occasione della Festa della Donna.

Grande successo per la 10° edizione del Trofeo Festa della Donna – Memorial Cristina Alberti

Più di 600 podisti hanno afrontato questa matttina due percorsi intersecabili posti tra le cascine delle terre basse di Azzano Mella: quest’anno a vincere la manifestazione sono stati: per le donne Monica Seraghini, per gli uomini ad imporsi è stato Fabio Gala.

TORNA ALLA HOME