Grande successo per il concerto della banda di Pontoglio. Tutto esaurito ieri sera in piazza XXVI Aprile.

Concerto d’estate

E’ andato in scena ieri sera il concerto d’estate del corpo bandistico di Pontoglio. I musicisti hanno riscosso un grosso successo in piazza con il loro “Quei meravigliosi anni ’50”. Vestiti per l’occasione, con tanto di auto d’epoca e Vespa Club di Chiari, hanno divertito e allietato tutti i presenti. La serata è stata diretta dal maestro Francesco Bonomelli. Non sono mancati nemmeno i ballerini e la serata è stata pazzesca.

TORNA ALLA HOME