Domenica la sfilata con carri e maschere del 26esimo Carnevale bagnolese.

Carnevale bagnolese

Il Carnevale bagnolese non delude mai le attese. E così è stato anche per la 26esima edizione, che ha visto il suo momento clou nella giornata di domenica, con la sfilata dei carri e dei gruppi mascherati. Un Carnevale iniziato sabato con la 47esima edizione dell’Arlecchino d’Oro e che proseguirà anche nei prossimi giorni. Domani, lunedì, infatti ci sarà alle 21 al cinema Pio XI dell’oratorio il fim Bohemian Rhapsody in versione Karaoke, con i sottotitoli durante le canzoni per cantare tutti insieme. Martedi poi, alle 15 ci sarà lo spettacolo did magi in oratorio mentre sabato alle 16 alla casa di riposo ci sarà la replica dell’Arlecchino d’Oro, per gli ospiti della Rsa.

