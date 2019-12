Grande festa per Natale a Pontoglio. Prima in piazza e poi all’oratorio, il Natale è stato vissuto insieme con cittadinanza e associazioni.

È stata una vigilia di Natale molto partecipata quella organizzata in piazza. Diversi sodalizi si sono uniti per creare un evento che ha fatto da cornice alla Messa di mezzanotte. L’associazione Commercianti, il Comitato MilleMiglia, l’Accademia del Casoncello, l’oratorio, gli Alpini, la Vecchia Fattoria, la Protezione civile e il gruppo 118, sotto la supervisione del Comune, hanno donato all’intera cittadinanza una notte emozionante. Il presepio vivente e gli zampognari hanno creato l’ambientazione giusta per la notte di Natale e per la prima funzione celebrata dal nuovo parroco, l’amatissimo don Giovanni Cominardi. Non è mancata una sorpresa: Fabio Festa, Germano Mossali, Damiano e Nicola Brignoli erano alle prese con un maxi telone dove, come regalo alla cittadinanza, sono state proiettate delle meravigliose fotografie pontogliesi scattate dal 1920 al 1975.

Auguri in piazza e all’oratorio

Le centinaia di persone presenti, sorprese dalla piacevole novità, si sono trattenute in piazza per molto tempo scambiandosi gli auguri di Natale nonostante la temperatura rigida (e scaldate anche dal vin brulè).

Poi, la comunità, accompagnata dagli zampognari ha raggiunto l’oratorio per il consueto taglio del panettone. La festa si è protratta fino alle 4.

