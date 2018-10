Grande festa per la famiglia in Villa Mazzotti. Ieri pomeriggio l’evento ha attirato in Villa centinaia di persone.

Grande festa per la famiglia in Villa Mazzotti

Una giornata dedicata alla famiglia. L’Amministrazione ha organizzato per ieri pomeriggio un momento di ritrovo in Villa Mazzotti dove i protagonisti sono stati grandi e piccini. partecipi anche le associazioni del territorio, che hanno messo in campo lo sport e in conclusione non è mancato lo spettacolo per tutti.

L’articolo completo sul ChiariWeek in edicola venerdì 5.