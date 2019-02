Grande festa per Carnevale a Azzano Mella. Questo pomeriggio il paese si è riempito di musica e colori e il divertimento non è mancato.

Il Consiglio degli anziani, in collaborazione con l’Amministrazione e la Parrocchia di San Pietro e Paolo, ha organizzato per oggi pomeriggio la grande festa di Carnevale. L’evento ha preso il via al bar dell’oratorio. Frittelle, lattughe e premi. Ma anche colori, musica e divertimento. E’ un pomeriggio indimenticabile!

