Grande festa di San Rocco a Chiari. Ieri sera, in occasione della ricorrenza, centinaia di persone si sono ritrovate davanti alla chiesetta.

Grande festa di San Rocco

Una ricorrenza festeggiata in grande. Ieri sera, gli organizzatori e gli Alpini hanno reso la serata di molti clarensi (e non) davvero bellissima. Cibo e musica hanno reso il tutto ancor più perfetto e in centinaia si sono riversati nei pressi della chiesetta di San Rocco per festeggiare la ricorrenza. Non è mancata nemmeno la musica. Appuntamento all’anno prossimo!