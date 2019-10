Questa mattina, e per tutta la giornata, grande festa a Ludriano, frazione di Roccafranca. Sotto i riflettori “la terza età” in un evento organizzato dal comune, assessorato alle Politiche Sociali e per la famiglia, terza età, disabilità.

L’evento

Dopo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, pranzo all’oratorio con intrattenimento musicale ed una ricca tombolata. Presente alla manifestazione l’amministrazione comunale, con il sindaco Marco Franzelli che ha augurato buona continuazione a tutti i presenti, il maresciallo, Emanuele Dimartino, le varie associazioni, e la banda Bruno Merici.

La prossima settimana la festa sarà a Roccafranca.

