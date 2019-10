Dello ha accolto con una grande festa il suo nuovo parroco, don Valerio Mazzotti.

Festa a Dello per don Valerio

La comunità di Dello ha accolto con una grande festa don Valerio Mazzotti, che proprio ieri invece aveva fatto il suo ingresso nella frazione Quinzanello. “Don Valerio ieri le ho dato il benvenuto, mentre oggi le dono il mio e il nostro sorriso” ha detto il sindaco Riccardo Canini.

Emozionato, così come lo era ieri, don Valerio ha ringraziato e salutato tutti. “Auguro a tutti un buon cammino, un cammino insieme. Un parroco più esperto di me, qualche giorno fa, mi ha detto che un parroco si deve comportare come un buon padre, preoccupandosi di far star bene la propria comunità. Sono pronto a tendere la mano a chiunque, in particolare a chi soffre e chi è in difficoltà”.

Don Valerio sarà parroco anche di Corticelle e Boldeniga, creando così l’unità pastorale, e in queste due comunnità il suo ingresso dovrebbe essere il 16 e il 17 novembre.

