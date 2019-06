Grande evento a Urago d’Oglio questa mattina con “Libri e colori”, la manifestazione organizzata dalla commissione della biblioteca comunale in collaborazione con il comune e l’associazione Effatà. Oltre alle bancarelle del libro usato, in piazza, anche un momento per i bimbi che hanno potuto colorare sull’asfalto di viale Roma.

Le varie collaborazioni

Immancabile e forte la collaborazione con i vigili e la protezione civile, oltre che con altri volontari pronti a dipingere qualche disegno lungo viale, per prepararlo ai bambini, e i genitori che hanno aiutato ad allestire.

La parola all’assessore alla cultura

“I libri erano vari, da quelli per bambini, a junior e adulti. Una volta chiuso viale Roma è iniziata la musica per bimbi, con punti ristoro acqua e punto gessetti. Il motto della giornata era appunto quello di vivere a colori, uno spirito di festa fatto un po’ per tutti, per questo abbiamo deciso per i gessetti – ha spiegato l’assessore alla cultura Gloria Chittò – abbiamo visto un buon incasso alla bancarella, i soldi verranno utilizzati per altre iniziative culturali sul territorio. Contando che sono stati utilizzati circa 400 gessetti, hanno partecipato circa una quarantina di bimbi con famiglie che si sono divertiti molto. A loro abbiamo regalato un libro, in base alle preferenze, inerente lo sport. Cercheremo di riproporre questa tipologia di iniziative anche in futuro visto il successo”.

