A San Paolo grande emozione per il memorial dedicato all’ex assessore Antonio Zani.

Memorial Antonio Zani

Grande emozione a San Paolo per il secondo memorial Antonio Zani, dedicato alla memoria dell’ex assessore ai Lavori pubblici scomparso nel febbraio del 2018 a soli 54 anni. Per il secondo anno consecutivo la Sosteria e Pizza in piazza hanno organizzato il torneo in”gabbia” su erba sintetica in piazza Aldo Moro. Grande è stata la partecipazione di tutta la comunità per ricordare l’ex assessore Zani.

