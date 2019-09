Si è tuta questa mattina la cerimonia per i saluti a Chiari di don Pierluigi Chiarini. Una messa in Duomo, molto partecipata, e, a seguire, ci saranno il rinfresco e il pranzo al Centro Giovanile 2000.

Altra tappa per don Pierluigi

La comunità di Montirone darà invece il benvenuto a don Pierluigi la domenica successiva, il 22 settembre. Il futuro parroco Gian Maria Fattorini sarà accompagnato dal prevosto e dal sindaco Massimo Vizzardi. Anche dall’oratorio si partirà insieme per presenziare all’evento. Don Pierluigi si dice emozionato per l’avventura che sta per iniziare come parroco di Montirone, ma anche dispiaciuto di lasciare la comunità clarense e l’oratorio che lo ha accolto quattro anni fa.

Il saluto alle suore

La città bresciana ha anche salutato suor Daniela Mazzoleni, suor Emilia Baresi e suor Tullia Filippucci (dell’ordine delle Dorotee) che lasceranno la città dopo circa cinquant’anni su decisione della madre superiora e del vescovo Pierantonio Tremolada.

