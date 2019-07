Un successo la festa all’oratorio di Scarpizzolo.

Scarpizzolo in festa

E’ giunta alla conclusione la festa all’oratorio di Scarpizzolo (frazione di San Paolo). Stasera infatti ci sarà l’ultima serata della nona edizione della “Festa San Luigi – Sagra del Gnocco”. L’evento è cominciato venerdì con l’esibizione della Cisco Band, poi ieri ha intrattenuto la serata il gruppo musicale Bollicine, per poi terminare appunto questa sera, nonostante vi sia stato qualche intoppo per via del maltempo, con la musica dei Terzo Tempo Band.

TORNA ALLA HOME PAGE