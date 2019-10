Questa mattina la comunità di Gottolengo è in festa in occasione dei 45 anni di Avis. Presenti tutte le autorità civili ed ecclesiastiche del territorio per una celebrazione che vede sotto i riflettori la fondazione della sezione.

La manifestazione

Dopo l’inaugurazione del nuovo monumento, Santa Messa e poi nel teatro locale, premiazione degli avisini meritevoli.

