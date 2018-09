La città è in festa per celebrare l’80esimo anno dalla fondazione del gruppo alpini.

Auguri agli alpini

Grande festa a Chiari, dove sono in corso i festeggiamenti per celebrare l’80esimo compleanno del gruppo alpini. Per l’occasione, la città è stata addobbata con festoni e tricolori. Le iniziative in onore delle Penne nere vanno avanti ormai da una settimana, ma oggi è stato il momento clou. Gruppi di alpini proveniente da tutto il Nord Itali si sono riuniti insieme per onorare i “colleghi” clarensi.

La grande sfilata

Sono centinaia i gagliardetti che stamattina hanno sfilato tra le vie della città, accompagnando il lungo corteo partito da via Mazzotti. Tappa obbligatoria il monumento ai Caduti, dove è stata deposta la corona, e al palazzetto dello Sport per la Messa e per il pranzo in compagnia.