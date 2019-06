Giuseppe Moretti bomber senza età: a 60 anni taglia il traguardo dei mille gol.

Bomber senza età

Giuseppe Moretti è un 60enne che di professione ha fatto, fino a pochi mesi fa, il parrucchiere per uomo a San Paolo. Ma è anche conosciuto per la passione calcistica e per essere un bomber senza età: a 60 anni domenica a Scarpizzolo infatti ha tagliato il traguardo dei mille gol.

