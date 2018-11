Oggi, 14 novembre 2018, ricorre la Giornata Mondiale del Diabete, istituita nel 1991 dall’IDF, International Diabetes Federation, e dall’OMS, Organizzazione mondiale della sanità.

Oggi è la “Giornata Mondiale del Diabete”

Il 14 novembre ricorre il World Diabetes Day, Giornata Mondiale del Diabete. Istituita nel 1991, l’iniziativa ha come scopo quello di attrarre l’attenzione su questa malattia. Anche l’ONU ha disegnato il 14 novembre come giornata dedicata al tema del diabete. La data è stata scelta in concomitanza della nascita di Frederick Grant Banting. Il fisiologo canadese, assieme al collega Charles Herbert Best, nel 1991 scoprì l’insulina, limitando la pericolosità del diabete.

Il diabete in Lombardia

Come dichiarato dall’Assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, in Lombardia ci sono 800mila diabetici e il fenomeno è in crescita. Viene sottolineato anche come uno stile di vita sano possa ridurre l’incidenza della malattia, in particolare del diabete di tipo 2, il più diffuso. Gian Vincenzo Zuccotti, Direttore del Dipartimento Pediatrico dell’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi , aggiunge che i ricercatori stanno lavorando per trovare una cura definitiva alla malattia.